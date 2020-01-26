Provokatör Laçin

Elazığ’da Türkiye’yi üzüntüye boğan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Berna Laçin’in sosyal medya paylaşımı tepki çekti. Konserini iptal eden ve AFAD’a çadır bağışı yapacağını açıklayan Haluk Levent ise alkışlandı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye endişe ve dayanışma içinde seferber olurken, oyuncu Berna Laçin, depremin ilk provokasyonuna, "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" ifadeleriyle imza attı. Laçin'in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının ve takipçilerinin tepkisini çekti. Türkiye, Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin üzüntüsünü yaşarken, sosyal medyadan da ilk provokasyonlar yayılmaya başladı. Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan oyuncu Berna Laçin, takipçilerini şaşırtan ifadeler kullandı.



HERKES TEPKİ GÖSTERDİ

Depremin büyüklüğüyle ilgili farklı kaynaklardan yapılan açıklamaların altında art niyet arayan Laçin, can kayıplarını bir kenara bırakarak, "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" dedi. Halbuki AFAD depremin büyüklüğünü 6.8 olarak açıkladı ve hiç değiştirmedi. Birçok twitter kullanıcısı paylaşımı yüzünden Laçin'e tepkisini dile getirdi.





AFAD'A ÇADIR BAĞIŞLAYACAK

DEPREMİN ardından sanatçı Haluk Levent ise Bursa'daki konserini iptal etti. Ünlü sanatçı Haluk Levent, sahne alacağı Bursa'da, Elazığ'daki saat 20.55'te meydana gelen 6.8'lik depremin ardından konseri ertelediğini duyurdu. Konserin başlamasına dakikalar kala sahneye gelen sanatçı, mekanı dolduran dinleyicilerine yaptığı açıklamada, Elazığ'dan kötü haberler aldıklarını belirterek, "Konseri yapamayacak durumda olursak burada otururum, sohbet ederiz. Yine gitmem bir yere, saatlerce muhabbet ederiz. Eğer kötü sonuçlarla karşılaşırsak konseri yapmanın hiçbir anlamı kalmaz" dedi.



ALKIŞLAR arasında sahneden ayrılan Levent, başkanı olduğu Ahbap Derneği üyelerinden Elazığ'daki durumla ilgili bilgi aldı. Ardından sahnenin önüne gelen sanatçı, bu durumda konseri gerçekleştiremeyeceklerini ve konserin ertelendiğini duyurdu.



YAPTIĞI yardımlarla takdir toplayan Levent, başkanı olduğu Ahbap Derneği'nde biriken paralarla çadır yaptırarak, AFAD'a bağışlayacağını da duyurdu.





AKALIN, MONT VE BOT YARDIMI YAPTI

ÜNLÜ şarkıcı Demet Akalın, deprem bölgesindeki vatandaşlara bot ve mont yardımında bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akalın, herkesten yardım istediğini söyledi. 'Uyuyan dostların canı sağ olsun' diyerek duyarsız kalanlara sitem eden Akalın, Elazığ'da meydana gelen ve Malatya, Diyarbakır, Batman, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Suriye ve Irak'ı da etkileyen deprem bölgesi için başlatılan yardım kampanyasına katılarak, bölgeye mont ve bot yardımında bulundu.