Dostluk mu aşk mı?

33 yıldır balerin Cihan Yöntem ile evli olan oyuncu Selçuk Yöntem ve ünlü sosyetik güzel Elif Dürüst’ün yasak aşka yelken açtığı iddia edildi. Son günlerde sık sık birlikte görüntülenen Yöntem ve Dürüst’ün sessiz kalması iddiaları kuvvetlendiriyor.

Selçuk Yöntem 1987 yılından beri balerin Cihan Yöntem ile evli ve bu evlilikten Iraz isimli bir de kızları var.

yuncu Selçuk Yöntem ve sosyetik güzel Elif Dürüst'ün son zamanlardaki yakınlığı "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirdi. Birçok kez birlikte görüntülenen ikili önceki akşam arkadaş grubuyla Etiler'de yemek yedi.Gece yarısı mekandan Elif Dürüst'le birlikte ayrılan evli oyuncu Yöntem, gazetecilerin patlayan flaşlarını görünce sadece gülümsemekle yetindi. Elif Dürüst'ün ise yüzü asıldı. Dürüst, geçtiğimiz günlerde Selçuk Yöntem'in rol aldığı Amadeus adlı oyunu izlemişti. Oyun sonunda samimi pozlarıyla dikkat çeken Dürüst ve Yöntem'in yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.