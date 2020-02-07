Uludağ'da Winterfest çoşkusu

Türkiye’nin 5 yıl üst üste en iyi gençlik festivali seçilen etkinlik, bu yıl da bir çok ünlü ve fenomenin tercihi oluyor.

Yeni çıkarttıkları şarkılarını dinleyicilerine sunan Reynmen ve Enes Batur, Bursa Uludağ'daki kış festivaline katıldı. Winterfest'in vazgeçilmezlerinden olan After-Ski Party'de Enes Batur kendi şarkısında kabinin başına geçti.

13 ŞUBAT'A KADAR DEVAM EDECEK

Arkadaş gruplarıyla festivale katılan bir çok fenomen doyasıya eğlendi. Yakın zamanda sosyal medya üzerinden birbirlerine gönderme yapan Enes Batur ve Başak Karahan da festivale katıldı. 29 Ocak-13 Şubat tarihleri arasında devam eden Winterfest, Türkiye'den ve dünyadan birçok önemli sanatçı ve grubu binlerce üniversiteli genç ile buluşturdu.

Ceza, Mahmut Orhan, Büyük Ev Ablukada, Murda, Norm Ender, Burak Yeter sahne alan olan isimler arasında yer aldı. İlki 1996'da 40 kişilik bir öğrenci turu olarak düzenlenen Bilyoner Winterfest, bu sene 8 bin 500 üniversite öğrencisini Uludağ'da ağırlıyor. Festivalde bu yıl 12 otelde 3 bin 300 oda kapatıldı.