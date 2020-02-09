Ünlülerin kar sevinci

Meteoroloji'nin son günlerdeki uyarılarının ardından önceki gece İstanbul'da kar yağışı baş-ladı. En son yılbaşı öncesinde yoğun karla karşılaşan İstanbullular, dün de her yerin beyaz örtüyle kaplanma-sının keyfini çıkardı. Kar yağışıyla birlikte birçok ünlü de sosyal medya hesaplarında 'kar' paylaşımların-da bulundular. Kimi pencerelerinden görünen manzarayı, kimi kendisini ya da aile-siy-le çek-tiği kar fotoğraflarını instagram'dan yayınladı.



Demet Akalın, Beyza Şekerci, Sibel Turnagöl, Atiye, Beste Açar, Nilüfer, Doğa Rutkay, Nur Fettahoğlu, Zuhal Topal, Işıl Reçber, Ayşegül Aldinç ve Erdal Özyağcılar da kar yağışının başlamasıyla birlikte instagram'da ilk fotoğrafları paylaşan isimler oldu.

Bu arada son haftalarda kış tatilini geçiren ünlülerden Hande Erçel, Hande Subaşı, Şilan Makal, Damla Can gibi sanatçılar da son birkaç gündür paylaştıkları tatil fotoğraflarıyla bol bol beğeni toplayanlar arasında.