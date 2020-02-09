  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Ünlülerin kar sevinci

Ünlülerin kar sevinci

Ünlülerin kar sevinci
Giriş Tarihi: 9.2.2020

Meteoroloji'nin son günlerdeki uyarılarının ardından önceki gece İstanbul'da kar yağışı baş-ladı. En son yılbaşı öncesinde yoğun karla karşılaşan İstanbullular, dün de her yerin beyaz örtüyle kaplanma-sının keyfini çıkardı. Kar yağışıyla birlikte birçok ünlü de sosyal medya hesaplarında 'kar' paylaşımların-da bulundular. Kimi pencerelerinden görünen manzarayı, kimi kendisini ya da aile-siy-le çek-tiği kar fotoğraflarını instagram'dan yayınladı.


Demet Akalın, Beyza Şekerci, Sibel Turnagöl, Atiye, Beste Açar, Nilüfer, Doğa Rutkay, Nur Fettahoğlu, Zuhal Topal, Işıl Reçber, Ayşegül Aldinç ve Erdal Özyağcılar da kar yağışının başlamasıyla birlikte instagram'da ilk fotoğrafları paylaşan isimler oldu.

Bu arada son haftalarda kış tatilini geçiren ünlülerden Hande Erçel, Hande Subaşı, Şilan Makal, Damla Can gibi sanatçılar da son birkaç gündür paylaştıkları tatil fotoğraflarıyla bol bol beğeni toplayanlar arasında.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ünlülerin kar sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN