İstinyePark'ta objektiflere takılan ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un makyajsız hali dikkat çekti. Sempatik tavırları ile gazetecilerle şakalaşan Esmersoy, daha sonra alışveriş yaptı.
Ekranların sempatik sunucusu Burcu Esmersoy, geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Esmersoy'un makyajsız ve doğal hali gözlerden kaçmadı. Her zamanki neşeli ve sempatik tavırları ile muhabirlerle şakalaşan güzel sunucu daha sonra dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yaptı.
Makyajsız gezmekten çekinmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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