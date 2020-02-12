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Makyajsız gezmekten çekinmiyor

Makyajsız gezmekten çekinmiyor
Giriş Tarihi: 12.2.2020

İstinyePark'ta objektiflere takılan ünlü sunucu 'un makyajsız hali dikkat çekti. Sempatik tavırları ile gazetecilerle şakalaşan Esmersoy, daha sonra alışveriş yaptı.

Ekranların sempatik sunucusu Burcu Esmersoy, geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Esmersoy'un makyajsız ve doğal hali gözlerden kaçmadı. Her zamanki neşeli ve sempatik tavırları ile muhabirlerle şakalaşan güzel sunucu daha sonra dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yaptı.

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