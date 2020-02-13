Kolye bilmecesı

Oyuncu Furkan Andıç önceki akşam arkadaşlarıyla yemek yedi. Kısa bir süre önce askerden gelen Furkan Andıç, biraz dinlendikten sonra yeni projeler için görüşler yapacağını belirtti. Aybüke Pusat ile aşk yaşadığı konuşulan Andıç, boynundaki kolyenin Pusat'ın taktığı kolye ile aynı olması gazetecilerin dikkatini çekti. Andıç, "Boynunuzdaki kolye ile Aybüke hanımın taktığı kolye aynı. Birlikte mi aldınız yoksa hediye mi?" sorusu karşısında sessiz kaldı.