  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Kolye bilmecesı

Kolye bilmecesı

Kolye bilmecesı
Giriş Tarihi: 13.2.2020

Oyuncu Furkan Andıç önceki akşam arkadaşlarıyla yemek yedi. Kısa bir süre önce askerden gelen Furkan Andıç, biraz dinlendikten sonra yeni projeler için görüşler yapacağını belirtti. Aybüke Pusat ile aşk yaşadığı konuşulan Andıç, boynundaki kolyenin Pusat'ın taktığı kolye ile aynı olması gazetecilerin dikkatini çekti. Andıç, "Boynunuzdaki kolye ile Aybüke hanımın taktığı kolye aynı. Birlikte mi aldınız yoksa hediye mi?" sorusu karşısında sessiz kaldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kolye bilmecesı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN