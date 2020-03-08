Meryem Uzerli: ‘Aynı işi yapıyoruz adamlar daha çok para kazanıyor

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Meryem Uzerli, katıldığı programda kadın-erkek eşitliğinin önemine değindi. Sektörlerinde erkeklerin hep daha çok kazandığını söyleyen güzel oyuncu, “Kadınlar geride bırakılıyor” dedi

Konusu ve içeriğiyle, dünyada bir ilk olan Shenema Uluslararası İstanbul Kısa Film Platformu İstanbul'da gerçekleşti. Festival İstanbul Kültür ve Sanat Derneği organizasyonu olan Shenema Uluslararası İstanbul Kısa Film Platformu, görsel algının önem kazandığı günümüzde sinema ve reklam sektörü vasıtasıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda farkındalık yaratıp destek olmayı amaçlıyor. Konusu her yıl 'kadın'

olarak belirlenen ve her yıl başka bir temada gerçekleştirilmesi planlanan platformun bu yılki teması 'önyargılar' olarak belirlendi. Mimar Sinan Üniversitesi Gayrettepe Kampüsü'nde gerçekleşen geceye güzel oyuncu Meryem Uzerli de katıldı.

KADINLAR GERİDE KALIYOR

Ne zaman kadın konusu olarak proje gelirse desteklemeye çalıştığını aktaran ünlü oyuncu, "Öğrenciler için buradayım. Maalesef kadınlar cinsiyet olarak geride bırakılıyor. Aynı işi yapıyoruz ama adamlar daha çok para kazanıyor. Sadece Türkiye'de böyle değil. Tüm dünyada böyle. Hepimiz insanız. Aynı doğduk ve aynı yere gideceğiz. Hepimizin sorumluluğu var" şeklinde konuştu.



KORONA'DAN KORKMUYORUM

Yoğun tempoda çalıştığını ve bol bol seyahat ettiğini söyleyen Uzerli, "Bazen korku da hasta yapabiliyor. Ben korona virüsünden korkmuyorum. Tedbirimi alıyorum. Bol bol ellerimi yıkıyorum. Dikkat ediyorum" dedi.