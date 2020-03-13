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maske!

Islak mendilden maske!
Giriş Tarihi: 13.3.2020

Şarkıcı Rober Hatemo, espirili bir paylaşımda bulundu. "Zorda kalırsanız maske bulamazsanız pratik bir çözüm ıslak mendilden" diyen sanatçı, "Çabuk atlatmak için bir süre üzerimize düşen görevlerimizi yapmalıyız. Zorda kalmadıkça seyahat etme. Uzun ve sık el yıka. Kolonya ve dezenfektan sıvılar jeller bulundur yanında. Allah ulusumuzu korusun bence çabuk atlatırız" açıklamasını yaptı.

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