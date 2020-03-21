‘Boş konuşanları dinlemeyin!’

Oyuncu Deniz Baysal da hesabından "Biz üzerimize düşeni yapıyoruz, Sağlık Bakanımızın dediklerine uyuyoruz. Evimizde vakit geçiriyoruz. Evet zor bir dönem hepimiz için. Ama bu süreçte kendinize, ruhunuza dönün. Ayrıca lütfen boş boş konuşanları, her konuda bilgisi olduğunu sanan insanları dinlemeyin." uyarısında bulundu.