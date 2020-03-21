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Haberler Sarmaşık ‘Boş konuşanları dinlemeyin!’

‘Boş konuşanları dinlemeyin!’

‘Boş konuşanları dinlemeyin!’
Giriş Tarihi: 21.3.2020

Oyuncu Deniz Baysal da hesabından "Biz üzerimize düşeni yapıyoruz, Sağlık Bakanımızın dediklerine uyuyoruz. Evimizde vakit geçiriyoruz. Evet zor bir dönem hepimiz için. Ama bu süreçte kendinize, ruhunuza dönün. Ayrıca lütfen boş boş konuşanları, her konuda bilgisi olduğunu sanan insanları dinlemeyin." uyarısında bulundu.

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