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Ünlüler #evde

Ünlüler #evde
Giriş Tarihi: 31.3.2020

Oyuncu Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtcu da 2 haftadır evde. Çift instagram hesaplarından günlük hayatlarından bir kare paylaşarak şöyle yazdı: "Biz üzerimize düşeni yapıyoruz, Sağlık Bakanımızın dediklerine uyuyoruz. Evimizde vakit geçiriyoruz. Evet zor bir dönem hepimiz için. Ama bu süreçte kendinize, ruhunuza dönün. Elbet bu dönemi bilimin ışığında atlatacağız. Hepimize geçmiş olsun..."

TÜLİN ŞAHİN
Tülin Şahin, kızı Siena Leyla ile bir pozunu, "Anne kız keyfi" hastag'i ile yayınladı.

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