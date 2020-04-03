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Keremcem: Virüse yakalandım sandım

Keremcem: Virüse yakalandım sandım
Giriş Tarihi: 3.4.2020

TRT Müzik'te yayınlanan İpek Açar'la İpek Yolu Programı'nın bu haftaki konuğu yorumcu ve oyuncu Keremcem oldu. Genç sanatçı 5 yıl aradan sonra çıkardığı şarkısı 'Gitmişsin Çoktan'ı ve sevilen eserlerini İpek Yolu'nda seslendirdi, İpek Açar'la düet yaptı. Program, bu akşam TRT Müzik'te yayınlanacak. Keremcem, programda çekimler sırasında gribe yakalandığını belirterek, "Çok ağır bir grip geçirince korona mı acaba diye düşündüm. Neyse ki yapılan tahlillerde virüse rastlanmadı" dedi.

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