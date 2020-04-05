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Haberler Sarmaşık “Amerika’da parası olmayan sokakta ölür”

“Amerika’da parası olmayan sokakta ölür”

“Amerika’da parası olmayan sokakta ölür”
Giriş Tarihi: 5.4.2020
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Ahu Tuğba, uzun süredir hayatını Amerika'da Miami'de sürdürüyor. Korana virüs salgınının yaşandığı şu günlerde, yaşadıklarını gazeteci Olcay Ünal Sert'e anlatan Tuğba ilginç açıklamalarda bulundu. sabahı bir daha gitmiş, ayakta bakmışlar, sonra da göndermişler. Yatırmadıkları halde 17 bin dolar ödemiş. Burada sigortan yoksa yandın! Sistem böyle" dedi. TÜRKİYE'YE ŞAŞIYORLAR TÜRKİYE'DEKİ şartları öven Tuğba, "Türkiye'de polis ve jandarma eve gidiyor, yardım ediyor. 65 yaş üstündeki emeklinin parasını evine götürüyor. Devlet hastanesine acilden gidince bakıyorlar hemen' dedim, Amerikalı arkadaşlarım inanamadılar. Burada 'açım' de, komşun su vermez" diye konuştu. Tuğba, "Amerika'da parası yoksa sokakta ölüyor insanlar, sonra da yakıyorlar. Yandaki komşu hastaneye gitti arabasıyla, Kilise Hastanesiymiş, bakmamışlar, 3 gün bekletmişler. Çarşamba
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