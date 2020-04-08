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Haberler Sarmaşık Türkiye Amerika’dan çok daha güvenli

Amerika’dan çok daha güvenli

Türkiye Amerika’dan çok daha güvenli
Giriş Tarihi: 8.4.2020

Dünya jet sosyetesi ve Hollywood camiası tarafından yakından tanınan iş kadını Demet Öger, Amerika'daki şirketlerini Haziran ayına kadar askıya alıp Türkiye'ye döndü. Öger, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs döneminde Türkiye'de olduğu için kendisinin şanslı olduğunu söyledi.

MİLLİ DAYANIŞMAYA BAĞIŞ
Dünya çapında sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Demet Öger, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına da bağış yaptığı öğrenildi. Bu arada Öger, prodüktörlüğünü yaptığı son belgeselin yayın tarihini de 2021 senesine almak zorunda kaldığını söyledi.

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