Güzel günler yakında

Evlerinde çektikleri videolarla herkese moral veren ünlü isimler izolasyon kurallarına uyma çağrısında bulundu. Yarınların umut dolu olduğunu ifade eden ünlüler, “Lütfen evde kalın” dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan sanat camiasının bazı ünlü isimleri, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla Sağlık Bakanlığınca "Hayat Eve Sığar" sloganıyla başlatılan "Evde kal" çağrısına destek verdi. Desteklerini açıklayan isimler arasında sanatçı Fatih Erkoç, şarkıcı Yonca Evcimik, oyuncular Erdal Cindoruk, Tarık Papuççuoğlu ve Mihriban Er ile tiyatrocu Sezai Altekin de yer aldı.



KEYFİNİ ÇIKARIN

Evde ailesi ve köpekleriyle olmaktan keyif aldığını, bir yandan da salgın öncesi çektiği videoları montajlayıp sevenleriyle paylaştığını anlatan Yonca Evcimik, "Moralimizi bozmayalım. Belki de bazı şeylerin farkına varmak için bunları yaşamamız gerekiyordu. Herkese sağlık diliyorum" dedi.



ŞARKILI MESAJ

Oyuncu Mihriban Er de evinde yazdığı "Evde kal" isimli şarkısını çektiği kısa videoda seslendirerek, sevenlerine kendi sağlıkları için evde kalmaları çağrısında bulundu. Sanatçı Fatih Erkoç ise zor günlerden geçtiklerini anlatarak, "Türkiye olarak yapmamız gereken en önemli şey evde kalmamız. Bu yüzden ben de herkesi evde kalmaya davet ediyorum. Evde kal Türkiye" ifadelerini kullandı.



SABIRLI OLUN

Oyuncu Tarık Papuççuoğlu da duygusal bir fon müziği eşliğinde çektiği videoda, dünyanın bir illetin içinde olduğunu söyledi. Kötü günlerin sabırla ve kurallara uyarak atlatılacağını vurgulayan Papuççuoğlu, "Bana bir şey olmaz demeyin. Size bir şey olmasa da başkasına bulaştırabilirsiniz. Kurallara uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere" diye konuştu.



EV HASTANEDEN İYİDİR

HASTANEDE bağlanan solunum cihazıyla yaşamaktansa kurallara uymanın daha kolay olduğunu belirten Cindoruk, şunları kaydetti: "Evde hapis kaldık gibi cümleler kurmayın. Sevdiklerinizle olmanın mutluluğunu yaşayın. Sevdikleriyle bir arada olamayanlar da var. Onları gözünüzün önüne getirin. Süreç biraz uzasa da bunun arkasında güzel yarınlar var. Lütfen evde kalın."



SORUMLU DAVRANIN

TÜRK milletinin tarihte de çok badireler atlattığına değinen ünlü tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin, bu kez durumun başka olduğuna dikkati çekti.Altekin şöyle konuştu: "Hava alayım yüzüm aydınlansın derken bir başkasının hayatını karartabilirsiniz. Vatandaş olmanın ilk şartı, yurduna ve toplumuna karşı sorumlu olmaktır. Lütfen siz de sorumlu olun ve evinizde kalın."