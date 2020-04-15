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Haberler Sarmaşık Neymar’ı çocuk gibi ağlattı

’ı çocuk gibi ağlattı

Neymar’ı çocuk gibi ağlattı
Giriş Tarihi: 15.4.2020

Haksız yere cezaevine atılan bir baba ile kızının kavuşma çabalarını anlatan 7. filmi yıldız futbolcu ’ı ağlattı. Filmi çok beğenen Neymar, ‘Çocuklar gibi ağladım’ dedi.

Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar, 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi ve sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı; Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya'nın başrollerini paylaştığı Türk yapımı dram filmi 7. Koğuştaki Mucize'yi izleyen Neymar, filme hayran kaldığını açıkladı.

LİSTELERİ ZORLADI
Tarihin en pahalı futbolcusu olma ünvanını elinde bulunduran Neymar, filmi izledikten paylaşım yapan Neymar şu sözleri kullandı: "Çocuğu olan iyi anlar... Ne filmdi ama! İzlerken bir çocuk gibi ağladım!" Geçtiğimiz yılın en çok izlenen filmi 7. Koğuştaki Mucize, Netflix'te yayınlanmaya başladıktan sonra yurt dışında da büyük beğeni topladı. 1983 yılında sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan, haksız yere hapse atılan Memo ile yedi yaşındaki kızı Ova'nın tekrar birbirlerine kavuşmaya çalışmalarını anlatan 7. Koğuştaki Mucize geçtiğimiz yıl 5 milyon 316 bin 933 seyirci tarafından izlenmiş ve 2019'un en çok izlenen filmi olmuştu. Dünya listelerinde ilk sıraları zorlamaya başlayan filme Fransızlarla, Amerikalılar hayran kaldı.

7. Koğuştaki Mucize

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