Karaca: Türk erkeğine güvenmem

Korona virüsü salgını nedeniyle evde kaldığımız karantina günlerinde, birçok ünlü Instagram hesabından yaptığı canlı yayınlarla hayranlarıyla buluşuyor. Canlı yayın yapanlar kervanına ünlü şarkıcı Reyhan Karaca da katıldı. Karaca, önceki gün radyocu Hakan Küfündür ile canlı yayın yaptı. Güzel şarkıcı, özel hayatı hakkında kendisine yöneltilen bir soruya şok eden bir cevap verdi. Evlilik hakkında bir soruya, "Türk erkekleri mutlaka eşlerini aldatıyor. Onların sadakatine güvenmiyorum. Eğer evlenirsem yabancı biriyle evlenirim" diye cevap vererek, canlı yayını izleyen takipçilerini şoka uğrattı.