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Haberler Sarmaşık Cansu Tosun inzivaya çekildi

inzivaya çekildi

Cansu Tosun inzivaya çekildi
Giriş Tarihi: 25.4.2020

Başarılı oyuncu Cansu Tosun, bir süredir eşi Erkan Kolçak Köstendil ile beraber Çanakkale'nin sevilen ilçesi Ayvacık'ta yaşıyor.
Korona virüs salgını nedeniyle birçok ünlünün ilgisini çeken Ayvacık'ta inzivaya çekilen Tosun, doğuma az bir süre kala otel odası kiralayarak İstanbul'dan uzaklaştı. Hamileliğinin 8. ayında olduğu öğrenilen Tosun, sık sık otelin bahçesine çıkarak temiz havanın tadını çıkarıyor.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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