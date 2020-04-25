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Haberler Sarmaşık Şenlendirici kayınpeder oldu

Şenlendirici kayınpeder oldu

Şenlendirici kayınpeder oldu
Giriş Tarihi: 25.4.2020

Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu Ergün Şenlendirici, bir süredir aşk yaşadığı Peri Özdolgun ile hayatını birleştirdi. Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan korona virüs sebebiyle nikah törenine sadece aile üyeleri katıldı. Hüsnü Şenlendirici, oğlu ve gelininin pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Şenlendirici, paylaşımına "Bir yastıkta, bir ömür sürsün dilerim. Evimiz şenlendi" notunu düştü.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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