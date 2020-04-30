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Sosyal mesafeli uğurlama

Ünlü sanatçı ’un vefat eden annesi , dün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazenin camide düzenlenmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan özel izin alındı.

Sosyal mesafeli uğurlama
Giriş Tarihi: 30.4.2020

Suadiye'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz "sosyal mesafe" kurallarına uyularak camide düzenlenen cenaze töreni sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Annem öldü, annesiz kaldım diyerek gözyaşı döken Ersoy, "Evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğudur" dedi. Cenaze sonrası Ersoy, siyah tülbentini annesinin tabutuna koydu.

"GÜNAHLARINI AFFET"
Cenaze töreninin camiide düzenlenmesi için İçişleri Bakanlığı'ndan sosyal mesafeye uymak kaydıyla özel izin alındığı öğrenildi. Ayakta durmakta güçlük çeken Ersoy, yakınlarının koluna girerek tabutun başına geldi. Ünlü sanatçı dua ettikten sonra, "Allah'ım anacığımı sana emanet ediyorum. Varsa günahlarını affet. Anacığımı cezalandırma" diyerek yalvardı. Ersoy'u bu zor gününde yalnız bırakmayan sanatçı dostları arasında Gülben Ergen, Bülent Serttaş ve Yılmaz Morgül de vardı.

Bülent Ersoy "Allah'ım anacığımı benim günahlarımla cezalandırma" sözleriyle dua etti.


Gülben Ergen

Cenaze töreni için İçişleri Bakanlığı'ndan sosyal mesafeye uymak kaydıyla özel izin alındı.


Tarhan ABDULLAHOĞULLARI

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