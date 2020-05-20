19 mayıs’ı sosyal medyadan kutladılar

IŞIN KARACA



NURGÜL YEŞİLÇAY

Kendi bayrağını yaptığını söyleyen oyuncu Nurgül Yeşilçay, milli değerlere sadakatini yaptığı paylaşımla açıkladı. "Evde bayrakları bulamadım! Dağınığız biraz bu aralar! Ben de kendim yapıyım dedim! Çok da güzel oldu! Hiç bir milli bayram bayrağımızı asmadan geçmemeli bence!"



IŞIN KARACA

Şarkıcı Işın Karaca, "Işın Karaca da Gençliğini yaşayamamış bir neslin bize kanıyla, canıyla bıraktığı mirası, sahip olduğumuz her şeyin temelinin atıldığı bu anlamlı günü bir bayram havasında kutlamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyoruz..." sözleriyle bayramı kutladı.





ARZU YANARDAĞ

Oyuncu Arzu Yanardağ da Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe'yle fotoğrafını paylaşarak, şunları yazdı: 19 Mayıs vesilesiyle; başta Ulu Önder Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu güzel vatan için canını veren tüm şehitlerimizi de saygıyla anıyorum. Ne mutlu Türküm diyene!



SELDA ALKOR

Oyuncu Selda Alkor okul yıllarına ait fotoğrafını şu sözlerle paylaştı: "Sevgili gönül dostlarım bizler de çocuktuk. 19 Mayıs hazırlık çalışmaları manga başı Selda. O sırada kaybettiğim çok sevdiğim arkadaşım da var rahmet ve sevgiyle "



SEREN FOSFOROĞLU

Oyuncu Enis Fosforoğlu'nun kızı Seren Fosforoğlu da Atatürk fotoğrafıyla birlikte duygularını şöyle paylaştı: Hiç görmediğim birine duyduğum büyük aşk, minnettarlık... Ruhum hala genç; emanetine her zaman sahip çıkacağız ve seni hep böyle güzel anacağız Atam.



HAKAN ALTUN

Şarkıcı Hakan Altun, "Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir."Mustafa Kemal Atatürk19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun" mesajını paylaştı.



PASCAL NOUMA

BEŞİKTAŞ'IN eski futbolcusu Pascal Nouma Atatürk fotoğrafını "Saygıyla..." notu eşliğinde paylaştı.



TÜRKAN ŞORAY

TÜRK Sinemasının sultanı Türkan Şoray, Atatürk'ün kalpaklı bir fotoğrafıyla birlikte gençlerin bayramını kutladı ve değerlerine sahip çıkmalarını istedi: '19 Mayıs' günü Kurtuluş Harekatının başlangıcı olan 19 Mayıs 1919'dan itibaren, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, gençlere bayram olarak armağanıdır. Ulu önderimiz; ümidini ,umudunu , hayallerini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlere emanet etmiştir. Geleceğimiz olan gençlerimiz, bu emanete sonsuza kadar, sahip çıkacaklardır." 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı"mız hepimize kutlu olsun.