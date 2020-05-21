Tedaviden sonra ilk kez

2013'te yakalandığı lenf kanserini yenen ancak bir süre önce yeniden tedavi görmeye başlayan Özkan Uğur, uzun bir aradan sonra ilk kez ortaya çıktı. MFÖ üyeleri Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile birlikte kamera karşısına geçerek 'Maske tak' mesajı veren Uğur'un tedavi sürecinin iyi yönde ilerlediği öğrenildi. Uğur, 23 Nisan sebebiyle Gülhane Parkı'nda düzenlenen konsere katılamamıştı.