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Haberler Sarmaşık Tedaviden sonra ilk kez

Tedaviden sonra ilk kez

Tedaviden sonra ilk kez
Giriş Tarihi: 21.5.2020

2013'te yakalandığı lenf kanserini yenen ancak bir süre önce yeniden tedavi görmeye başlayan Özkan Uğur, uzun bir aradan sonra ilk kez ortaya çıktı. MFÖ üyeleri Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile birlikte kamera karşısına geçerek 'Maske tak' mesajı veren Uğur'un tedavi sürecinin iyi yönde ilerlediği öğrenildi. Uğur, 23 Nisan sebebiyle Gülhane Parkı'nda düzenlenen konsere katılamamıştı.

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