Müge Anlı ‘Yılın En Yaratıcı 50 Listesi’nde

MEDİA Cat, "Yılın En Yaratıcı 50 Listesi"nde yer alan isimleri açıkladı. Listedeki isimlerden biri atv'nin güvenilir sunucusu Müge Anlı oldu. Ünlü sunucu, hafta içi her gün atv'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla OpenMedia'nın 2013-2018 Ağustos tarihleri arasındaki reyting ölçümlerine göre, son beş yılın en çok izlenen televizyon içeriği olarak bir rekora imza attı.

EN GÜVENİLİR 3. KİŞİ OLDU

Türk televizyon tarihinin gündüz kuşağındaki konseptlerini birer birer geride bırakan Anlı; çözüme ulaştırdığı vakalar, kurduğu bağlantılar ve başarılı sunuculuğuyla öne çıktı. Programın ve Anlı'nın başarısı, ABD gezi kanalı Travel Channel'ın da ilgisini çekmiş ve ekip, 2015 yılında Müge Anlı'nın konuğu olup programın yapım aşamasını belgeselleştirmişti. Başarılı sunucu Türkiye'de yapılan anketlerde de 'En güvenilir 3. kişi' seçilmişti.