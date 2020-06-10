Ayşegül Atik vefat etti

Oyuncu Ayşegül Atik, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık bir buçuk aydır hastanede tedavisi süren Atik, dün akşam saatlerinde solunum şikayetiyle yoğun bakım ünitesine alındı. Uzun süredir kanser tedavisi gören oyuncu, sağlık ekiplerinin 6 saat süren çabasına rağmen 00.10 sularında vefat etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da usta oyunun vefatına ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tiyatro ve sinemamızın usta oyuncusu Ayşegül Atik'in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. Usta oyuncunun vefat ettiğini öğrenen ünlüler sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi.



ÜNLÜ İSİMLERİ YASA BOĞDU

ALİ SUNAL: Ah Ayşegül ablam ah, benim Şükran annem ah! Benim güzel ustam. Mekanın cennet olsun. Mustafan senin gibi bir annesi olduğu için çok şanslıydı.



ARMAĞAN ÇAĞLAYAN:

"Ama bunu söylemenize gerek yok ki; ben yapınca alışverişi, zaten alıyorum satış fişi"... Güle güle Ayşegül Atik...



MELEK BAYKAL: Sene 1970; Ankara Devlet Konservatuvarı'na başladığım sene... Ayşegül'üm bana ablalık yaptığın günleri unutamam. Dünyalar güzelim, ne güzel insandın sen. Pamuk gibi erdemli, dürüst, öğretici, sevecen... Canımın içi çok üzüldüm. Nurlarda uyu, mekanın cennet olsun. Her zaman güzel hatırlayacagız seni.



IŞIL YÜCESOY: Bir ömür geçirdik birlikte. Güldük ağladık... insan gibi insan, sanatçı gibi sanatçıydı Ayşegül Atik... Dostumdu... Yaktı, yıktı ve gitti. Geride anılar... anılar...