İltihaplı romatizmanın çaresi şifalı bitkilerde

Romatizma vücut hatlarının herhangi bir katmanında meydana gelen ağrı, sızı veya şişlikten dolayı oluşan bir hastalıktır. Buna bağlı olarak şekil bozuklukları meydana gelmektedir. Yani bu hastalığı sadece eklemlerle sınırlandırmak doğru olmayacaktır.

KETEN TOHUMU İYİ GELİR

Eklem sorunlarıyla beraber, vücudun diğer kısımlarında da tutulmalara yol açar. İltihaplı romatizma (Romatoid Artrit) tüm vücudu etkileyen aşırı sancılı bir hastalıktır. İltihaplı romatizmaların asıl nedeni bağışıklık sistemlerinde meydana gelen bozukluklardır. İltihaplı romatizmanın çok ağrılı olması vücut üzerinde kalıcı hasarlar da bırakabilir. Tıpta kesin tedavisi olmadığı için hastaların doğal ortamlarda yetişen şifalı bitkilere yönelmesi tavsiye edilir. İltihaplı romatizmaya karşı en etkili besin balıktır. Balık doğal bir iltihap kurutucu ve ağrı kesici özellik göstermektedir. Bununla birlikte ısırgan otu, rezene, hardal, kişniş, zerdeçal, zencefil, ananas, yeşil çay, keten tohumu, balık yağı, kiraz sapı gibi bitki ve besinler, iltihaplı romatizmaya karşı çok etkilidir.