Karpuz çekırdeklerıyle ve aç karnına tüketılmelı

Yazın en sevilen meyvelerinden karpuzun birçok faydası olduğunu belirten uzmanlar, maksimum fayda sağlamak için aç karnına ve çekirdekleriyle birlikte tüketilmesini öneriyor.

SİNDİRİMİ ZORLAMASIN

Karpuz kan basıncı ve böbrek fonksiyonlarını düzenlerken, ayrıca kanserden de koruyor. Karpuz çekirdeğinde kan basıncı ve börek fonksiyonunu düzenlemeye yardımcı olan 'cucurbocitrin' adlı madde bulunduğunu belirten uzmanlar. "Çekirdekler ağızda parçalanırsa faydası daha çok görülüyor. Karpuz çekirdeği kalbe de faydalıdır. Kalbi enfarktüsten korur" diyor. KARPUZU açken tüketilmesinin önemli olduğunun altını çizen uzmanlar, "Karpuz yemeklerden sonra değil, yemekten önce ya da yemekten epey bir süre sonra tüketilmelidir. Yemekten hemen sonra tüketilirse sindirim zorluğu oluşur. Ancak aç karnına tüketildiğinde maksimum fayda sağlar" diye konuştu.