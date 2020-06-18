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Ünlüler nikahta

Milli- Alişan, Saruhan Hünel, , , Aslıhan Karalar, Aslı Hünel gibi ünlü isimler, gazeteci ile ’ın nikah töreninde bir araya geldi.

Ünlüler nikahta
Giriş Tarihi: 18.6.2020

Gazeteci-Yazar Ufuk Özcan ile Türk Hava Yolları'nın kabin amiri olan Özlem Tunçakad, önceki gün gerçekleşen nikah töreni ile Sarıyer Evlendirme Dairesi'nde dünya evine girdi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kıydığı nikahın şahitliğini, Alişan, iş insanı Serdar Kanbur ve Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Gür yaptı.

MASKELERİ ÇIKARMADILAR
Ufuk Özcan'ın damatlığı Ünal Taylı imzası taşırken, Özlem Tunçakad ise gelinliğini Vakko'dan tercih etti. Çiftin balayını, pandemi sürecinin ardından yapacağı öğrenildi. Özcan çiftini bu mutlu günlerinde yakın arkadaş çevresinin yanı sıra iş ve sanat dünyasından dostları da yalnız bırakmadı. Aralarında, Aslı Hünel, Görkem Sevindik, Aslıhan Karalar, Gökhan Keser, Murat Cevahir, Berkay ve Barış Yurtçu- Deniz Baysal çifti vardı. Konuklar korona virüsüne karşı alınan tedbirlere uyarak maskelerini tören boyunca çıkarmadı.

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