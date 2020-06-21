Romantik ama maskesiz aşıklar!

Hülya avşar'ın Kaya Çingiroğlu'ndan olan kızı Zehra Çilingiroğlu önceki gün sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte Etiler Papermoon'daydı. Çift, baş başa romantik bir yemek yedi. Çıkışta keyifli oldukları görülen Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun maske takmamaları ise dikkat ve tepki çekti.

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