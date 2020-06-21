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Haberler Sarmaşık Romantik ama maskesiz aşıklar!

Romantik ama maskesiz aşıklar!

Romantik ama maskesiz aşıklar!
Giriş Tarihi: 21.6.2020
Hülya avşar'ın Kaya Çingiroğlu'ndan olan kızı Zehra Çilingiroğlu önceki gün sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte Etiler Papermoon'daydı. Çift, baş başa romantik bir yemek yedi. Çıkışta keyifli oldukları görülen Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun maske takmamaları ise dikkat ve tepki çekti.
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