Mert Turak: En uzun güne uyandık biz!

Ünlü oyuncu Mert Turak, mimar sevgilisi Birgül Kurtçu ile dün akşam nikah masasına oturdu. Turak, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "En uzun güne uyandık biz! 21 Haziran 2020" mesajını yazdı. Kısa sürede büyük ilgi gören nikah fotoğrafı çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Sanat dünyasından Haldun Dormen ve Müfit Can Saçıntı, Mert Turak-Birgül Kurtçu çiftini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.
DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI
MÜFİT Can Saçıntı, "Oyuncu arkadaşımız, kardeşimiz, canımız Mert Turak, sevgili Birgül Kurtçu ile evlendi. Ömür boyu mutluluklar diliyorum" mesajını yayınladı. 40 yaşındaki oyuncu, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma, "Teşekkürler Haldun hocam. 90 yaşındaki Haldun Dorman, canım cananım hocam, taktı maskeyi geldi" notunu ekleyerek, usta sanatçıya teşekkür etti.
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