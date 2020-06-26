OYUNCU Sedef Avcı normalleşme süreciyle birlikte sokakların tadını çıkarıyor. Yürüyüşe çıkan Avcı, kahve molası verdiği anı sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun "Bir yorgunluk kahvesi kime iyi gelmez ki?" notuyla paylaştığı fotoğrafta, şık giyimi ve tarz maskesi beğeni topladı.

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