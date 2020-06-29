ÜNLÜ şarkıcı Reyhan Karaca, yeni projeleri için görüşmeye gittiği Sarıyer Zekeriyaköy'deki bir villadan ayrılacağı esnada ayağı kayarak yere düştü. Bir anda kanlar içerisinde kalan ünlü sanatçıyı arkadaşları hastaneye kaldırdı. Yaşadığı talihsiz kaza sonrası burnu kırılan Karaca, tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edildi.
Reyhan Karaca’ya nazar değdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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