“Ozan Güven’den ağır şiddet gördüm”

Kameralar önünde agresif tavırlarıyla sık sık gündeme gelen Ozan Güven'in, geçtiğimiz gün sosyal medya uzmanı olan sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. 28 yaşındaki Bulutsuz, konu hakkında suskunluğunu bozarak "Ağır şiddete uğradım" dedi. Aralarından çıkan tartışma sonrası Güven tarafından darp edildiğini sosyal medyadan duyuran genç kadın, "Ozan Güven'in evinde bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kastetti" dedi.