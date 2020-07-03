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Haberler Sarmaşık Mansur’dan Gülben’e ağır taş

Mansur’dan Gülben’e ağır taş

Mansur’dan Gülben’e ağır taş
Giriş Tarihi: 3.7.2020

Şişli'de alışveriş yaparken kameralara takılan şarkıcı Zeynep Mansur, son günlerde yaşanan 'taklit' tartışmaları hakkında konuştu. Gülben Ergen'in kendisini taklit ettiğini ima eden Mansur, çalınan projelerinden dolayı da isyan etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mansur, "Önce 'Sezen Aksu şarkıları' projemi, şimdi de tarzımı çaldılar. İsim vermek istemiyorum onlar kendilerini biliyor. Ne yapsam çalıyorlar" dedi.

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