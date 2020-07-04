Burcu Biricik’ten taciz itirafı

Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken gazetecilerle sohbet eden oyuncu Burcu Biricik, Ozan Güven'in sevgilisine uyguladığı şiddet hakkında kadına şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez deyip başından geçen taciz olayını anlattı. Maalesef kadınlarımız şiddete maruz kalıyor diyen Biricik, "Benim de yaşadığım tacizler var. O an bağırabilme ve insanlardan yardım isteme gücüm oldu. İnsanlar yardım etti. Umarım bu zihniyetten kurtuluruz" dedi.