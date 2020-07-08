Kavga sonrası evde tek başına

Genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile sevgilisi Avşar ve Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu'nun lüks villada yaşadığı kavga magazin dünyasında şok etkisi yarattı. Zehra Çilingiroğlu'nun havuza mangal fırlatıp evden ayrılmasıyla sonuçlanan kavgadan sonra sinirleri yatışmış olmalı ki evine geri döndü. Kavga sonrasında hiçbir şey olmamış gibi havuz başında güneşlendiği gözlenen Zehra Çilingiroğlu'nun evde yalnız olduğu Kadayıfçıoğlu'nun ise İstanbul'a döndüğü iddia edildi.

Kızının yaşadığı kavga gündemdeyken Hülya Avşar bu pozunu paylaştı.

AVŞAR DA YALNIZ

Çeşme Mamurbaba mevkiinde bulunan lüks villaya sezonluk 250 bin lira ödeyen Kadayıfçıoğlu ve Çilingiroğlu arasındaki tartışma merak konusu oldu. Anne Hülya Avşar ise dün kendi evinde tek başına oturduğu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşırken olayla ilgili bir yorum yapmadı.

Fatih ŞENDİL