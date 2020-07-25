Akgerman gönlünü Rus güzele kaptırdı

Babası Öner Akgerman ve kardeşi Levent Akgerman ile birlikte kendilerinin ve şirketlerinin borçlarını öteleyebilmek için konkordato ilan eden İzmir'in önde gelen iş insanlarından Bülent Akgerman, yeni bir aşka yelken açtı. Akgerman, gönlünü İzmir'de pilates ve yoga eğitmenliği yapan Rus asıllı Aleksandra Sasha Yufereva'ya kaptırdı.

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Büyük aşkı, Yufereva'nın Çeşme'deki bir beach club'ta paylaştığı fotoğraf ortaya çıkardı. Rus güzel, Akgerman'la dans ederken çekilmiş fotoğraflarına kalp emojisi ekleyip, 'live, love, dance' ve 'Bülentim' notunu düştü. Bir süre önce eşi Özlem Akgerman'dan boşanana Bülent Akğerman'ın yeni aşkı, İzmir cemiyet hayatında en çok konuşulan konulardan biri oldu. Pilates ve yoga eğitmeni olan Sibirya doğumlu 33 yaşındaki Aleksandra Sasha Yufereva'nın eğitimlerini Alsancak'ta oluşturduğu stüdyada verdiği öğrenildi.





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2. Asliye Ticaret Mahkemesi, baba Öner Akgerman ve iki oğlu Bülent ve Levent Akgerman ile onlara ait AKG Gazbeton, AKG Yalıtım, Ertuğ Balık ve ayrıca More Su Ürünleri şirketlerinin konkordato talebiyle ilgili 12 aylık kesin mühlet verdi. Şirketlerin yönetimine komiserler atandı. Konkordato kararıyla ilgili Yeni Asır'a konuşan Bülent Akgerman, "Biz batmadık. Borçlarımızı ödeyeceğiz. Sadece vade talep ediyoruz" demişti. Bu arada, piyasa kulislerinde AKG Gazbeton şirketinde işten çıkarılan işçilerin kıdem tazminatlarının aylardır ödenmediği iddia edildi.