Bayramda sağlığınızı kurban etmeyin!

Bayram sabahı kurban kesecek veya kestirecekler erken saatlerde yollara düşerler. Bunu takip eden günlerde ise kavurmalar sofralarda yer bulur. Kalan etler buzluğa girmeden önce güzelce porsiyonlanır ve yemeklere konmaya hazır hale getirilir. Buraya kadar her şey güzel, ancak kurbanın kesimi, pişirilmesi, depolanması ve tüketiminde dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Bunlara dikkat etmediğinizde kilo artışına, hastalık oluşumuna veya var olan hastalıkların ilerlemesine sebep olabilirsiniz. Veteriner kontrolünden geçmemiş, uygun koşullarda kesilmemiş kurbandan tenya, salmonella, tüberküloz, şarbon gibi birçok hastalığın insanlara bulaşma riski yüksektir. Bu nedenle kurbanın hijyen kurallarına uygun olarak kesimine dikkat edilmelidir.

24 SAAT KALMALI

Yeni kesilmiş kurbanın eti ölüm katılığı nedeniyle serttir. Pişirilmesi ve sindirilmesi zordur. Midede hazımsızlığa ve şişkinliğe neden olur. Bu nedenle etin sinirlerinden iyice arındırılması ve buzdolabında en az 24 saat bekletilmesi gerekli. Buzluğa girmeden hemen tüketmek isterseniz ise kesimden sonra 12 saat beklemek daha yumuşak bir et elde etmeniz için doğru olacaktır. Etler küçük parçalara ayrılıp, tek pişirimlik miktarlarda poşetlenip buzdolabında bekletilmelidir. Pişirilmeden önce buzluktan buzdolabının alt raflarına indirilmeli, su içinde bekletme yapılmamalıdır. Akan su altında et çözdürülmelidir ve çözünen et tekrar dondurulmamalıdır. Bu kurallara dikkat etmek hastalık yapıcı mikroorganizmaların ürememesi için önemli rol oynamaktadır.

PORSİYON KONTROLÜNE DIKKAT

Bayram telaşı ve rahatlığıyla artan et ve tatlı tüketimi kolesterol, tansiyon ve kan şekerinde yükselmelere neden olabilir. Etlerin kalp sağlığını olumsuz etkileyen doymuş yağ içerikleri yüksektir. Bu sebeple tükettiğiniz miktarı fazla kaçırmamaya özen göstermelisiniz. Her zaman olduğu gibi bayramda da porsiyon kontrolü oldukça önemlidir. Eti pişirirken dışarıdan ekstra katı veya sıvı yağ eklemenize gerek yoktur. Yapısında bulunan görünmeyen yağlar pişirme için yeterli olacaktır. Fakat sağlığınız göz önüne alındığında tabi ki tercihiniz kavurma, kızartma yerine ızgara, haşlama ya da buğulama olmalıdır. Bayram sevinciyle lütfen mesafe önlemlerini ve kişisel hijyenleri de unutmayın.