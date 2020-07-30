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köftesi kervanına da katıldı

Çine köftesi kervanına Ersin Korkut da katıldı
Giriş Tarihi: 30.7.2020

Aydın'ın köftesiyle meşhur olan Çine ilçesi, sanat ve spor dünyasından ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Beyazıt Öztürk, Hidayet Türkoğlu, Turgut Tünçalp'ın ardından Çine'nin son misafiri sinema ve tiyatro oyuncusu Ersin Korkut oldu. Muğla'dan İzmir'e gittiği öğrenilen Korkut, yolculuğu esnasında mola vererek Çine Köftesi yedi. Çine köftesini çok beğenen Korkut, benzersiz bir lezzete sahip olduğunu söyledi.

MEHMET KAVAS

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