Ben dövmedim erkek arkadaşı dövmüş olabilir

Avukatları Tolga Turgut ve Ercan Dönmez ile birlikte önce Alaçatı'daki Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi'ne, ardından Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermeye giden Kızılay, "25 bin liraya yakın hesap ödemişlerdi. Aşırı derecede alkollüydüler. Zaten mekandan bağıra çağıra, birbirlerini çekiştire çekiştire çıktılar. Hatta iki grup birbirlerine girecekti araya biz girip arabalarına bindirdik. Yanlarında zaten korumaları da vardı. Sonradan ortaya çıkan görüntülerde erkek arkadaşının darp ettiği iddia ediliyor. Ben kendisine elimi dahi kaldırmadım" dedi.

AVUKATLAR KONUŞTU

Kızılay'ın avukatı Tolga Turgut, "Ukraynalı mankeni erkek arkadaşı olduğu belirtilen kişinin darp ettiğine dair görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Cumhuriyet Savcısı'nın iki gün sonra müvekkilimizin ifadesine başvuracağını öğrendik. Olayın asıl mağdurunun işletme ve işletme çalışanı Mircan Kızılay olduğu önümüzdeki günlerde belli olacak" dedi. Diğer avukat Ercan Dönmez ise, "Müvekkilim ve çalışma arkadaşları sosyal medya üzerinde atılan bir yalan neticesinde hem mağdur hem de şüpheli durumda" ifadelerini kullandı.





YENİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği iddiası ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde ünlü manken Kyryliuk ve beraberindekilerin kaldıkları Dalyan Sakarya Mahallesi 3166 Sokak'taki sitenin sokağında tartıştıkları göze çarptı. Bahçedeki ilk görüntüde Kyryliuk'un yüzündeki kanı görüp sinir krizi geçirdiği, yeni çıkan görüntülerde ise sokakta genç kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişiye vurduğu ve kendisini sakinleştirmeye çalışanlara da tepki gösterip yere düştüğü kaydedildi.

Ukraynalı mankenin 'darp' iddiasına polisten soruşturma

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