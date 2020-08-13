5 ay sonra yeniden sahnede buluştular

Usta oyuncu Oya Başar, genç oyunculardan Begüm Birgören'le başrollerini paylaştığı "Plastik Aşklar" oyunu ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahne aldı. Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunun sonunda Başar ve Birgören ayakta alkışlandı. 5 aylık bir aradan sonra yeniden seyirciyle buluşmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Oya Başar, turnelerini Ege'de sürdüreceklerini kaydederken, Begüm Birgören de önümüzdeki aylarda yeni bir dizi ile ekranlara gelmeye hazırlandığını söyledi.

SUAT SALGIN