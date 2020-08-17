Maskeli defile

Pandemi dönemi sonrası ilk geniş kapsamlı organizasyon ve defile önceki akşam Florya'da gerçekleşti. Etkinlik, modacı Çiğdem Akın'ın mini defilesiyle taçlandı. Sosyal mesafe ve pandemi dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında organizasyona az kişi davet edilirken, mankenler de podyuma maskeleri ile çıktı. Geceye katılan ünlü isimler arasında Metin Yıldız ve sevgilisi Ceylan Yılmaz, Ece Gürsel, Aynur Aydın ve Emre Kızılırmak vardı.

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