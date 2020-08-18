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Haberler Sarmaşık Kendall görünmek istemedi

Kendall görünmek istemedi

Kendall görünmek istemedi
Giriş Tarihi: 18.8.2020

DOĞUP büyüdüğü ailenin aksine özel hayatını olabildiğine kameralardan ve kamuoyunun gözünden uzakta yaşamak isteyen dünyaca ünlü model Kendall Jenner, önceki akşam bir yemekten çıkarken görüntülendi. Jenner, Malibu'da lüks bir restorandan çıktığı sırada kameraları görünce yüzünü saklamaya çalıştı. Jenner'ın hemen arkasından ise NBA ekiplerinden Phoenix Suns'ın ünlü yıldızı Devin Armani Booker restorandan çıktı.

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