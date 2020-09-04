Türkçe rap Harbiye’ye geldi

Son yılların en popüler rap sanatçılarının başında gelen İzmirli Gazapizm, KerkiSolfej'in düzenlediği Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında geçtiğimiz akşam muhteşem bir konsere imza attı. Konser öncesi konuşan Gazapizm, "Harbiye'de ilk konserimiz. Türkçe rap kaldırımlardan barlara, gece kulüplerinden büyük festivallere ve Harbiye'lere kadar geldi. Bu işi Türkçe rap camiası adına hep birlikte başardık. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Sahneye beyazlar içinde çıkan Gazapizm, konser boyunca da kadınlara gül dağıttı.