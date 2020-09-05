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Yanlış anlaşılmasın

Yanlış anlaşılmasın
Giriş Tarihi: 5.9.2020

OYUNCU Ayhan Taş, önceki akşam Cihangir'de arkadaş grubu ile yemek yedi. Mekanda saatlerce oturan oyuncuya, iki erkek ve iki kadın arkadaşı eşlik etti. Grup sabaha karşı mekandan çıkış yaparken, kadınlardan biri patlayan flaşlar nedeniyle yüzünü saklamaya çalıştı. Genç kadın muhabirlere "Beni neden çekiyorsunuz, işinize bakın" diye bağırırken, şaşkınlık yaşayan oyuncu, "Arkadaşlar benim eşim ikinci çocuğumuza hamile, lütfen yanlış olmasın" dedi.

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