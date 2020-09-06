Onlarınki ilk görüşte aşk

Bir süredir moda ikonu Ivana Sert'le birlikte olan İzmirli iş insanı Sezer Dermenci "Bizimkisi ilk görüşte aşk" dedi.

"AYLARCA KAÇTIK"

Ünlü top modelle İstanbul'da bir ödül töreninde tanıştıklarını belirten restoren ve otel işletmecisi Dermenci, "İlk karşılaşmamız bir moda ödül töreninde oldu. İlk bakışta birbirimize aşık olduk. Çok seviyeli ve iyi bir ilişkimiz var" ifadelerini kullandı.

Urla'da Urlaport isimli restoran ile Ayşe Hanım Konağı isimli butik otelin sahiplerinden işadamı Sezer Dermenci, ilişkisi ile ilgili ilk kez Yeni Asır'a konuştu. Dermenci "Magazin dünyasından uzak kalmak istiyoruz. Ancak sürekli olarak peşimizdeler. Aylardır köşe bucak kaçıyorduk. Ama artık yorulduk. Şu an çok çok iyi anlaşıyoruz. Önümüzdeki günler ne getirir elbette bilemiyorum ama çok mutluyuz" dedi.

FATİH ŞENDİL