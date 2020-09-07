Kral dairesini terk edemedi

YALOVA'DAKİ bir termal otelde konser veren sanatçı Deniz Seki, konuklar arasında yer alan sanatçılar Niran Ünsal ve Metin Özülkü ile de düet yaparak izleyenlere müzik şöleni sundu. Otelin 15 bin dolarlık kral dairesinde kalan ve karşılaştığı konfor nedeniyle konaklama süresini bir gün uzatan Deniz Seki'nin kaldığı kral dairesinin Türk hamamı, masaj yatakları, iki ayrı yemek odası, mutfak ve kumandayla karartılabilen camlar gibi birbirinden lüks imkanları bulunuyor.