Altın Güvercin Deniz'e kondu

Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması olan, 23. Altın Güvercin Beste Yarışması'nı bu yıl "Kokun Şehir Değiştirdiğinde" isimli bestesi ile Deniz Özçelik kazandı. Aynı zamanda "En Başarılı Yorumcu" da seçilen Özçelik, birincilik ödülü olarak 50 bin liranın da sahibi oldu.

SINIRLI SAYIDA SEYİRCİ

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde yapılan yarışmanın final gecesi ilgi gördü. 10 finalist, jüri üyelerinin önünde bestelerini half playback olarak seslendirdi. Ödülünü Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz'un elinden alan Özçelik, sanatın önemine dikkat çekerek "Dünya sanatla iyileşecek. Sanatımızı, şarkılarımızı paylaşmamıza olanak sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Doğan Kospançalı'ya ait olan "Kırık Ayna" isimli besteyi seslendiren Buket Bengisu, Gümüş Güvercin ödülüyle ikinci olurken, Kağan Çoban'ın yazdığı "Sensiz Olmaz" isimli parçayı yorumlayan Grup Bohem de Bronz Güvercin ödülünü alarak üçüncü seçildi. Organizasyonun açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Pandemi nedeniyle 2 bin 500 kişilik amfi tiyatromuzda katılımcı sayısını 800 kişi ile sınırlı tutmak durumunda kaldık. Ancak önemli olan coşku" diye konuştu.





TERLIKLI JÜRI BERKAY TEPKİ ÇEKTİ

Jüride, Metin Özülkü, Ahmet Güvenç, Okan Bayülgen, Tuna Kiremitçi, Ali Rıza Türker, Güliz Ayla, Berkay, Şebnem Özsaran, Cihan Okan, Ümit Acar, Mehtap Meral, Gültaç Eviz ve yarışmaya bu yıl eklenen dijital oylamanın temsilcisi Özgür Özmavi yer aldı. Jüri üyelerinden Berkay'ın, önceden belirlenen oturma düzenine göre yerine geçmemesi ve geceye terlikleriyle katılıp sahneye öyle çıkması ve şımarık hareketleri tepki çekti.

Ercan AKGÜN