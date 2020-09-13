Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu önceki akşam Bebek'teydi. Kız arkadaş grubuyla akşam yemeği yiyen Çilingiroğlu, objektiflere yakalandı. Fit fiziği ve verdiği kilolarla dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak uzaklaştı.
Zehra’nın verdiği kilolar dikkat çekti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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