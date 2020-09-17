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Dünyaca ünlü tenor İzmirlilerle buluşacak

Dünyaca ünlü tenor Hakan Aysev İzmirlilerle buluşacak
Giriş Tarihi: 17.9.2020

Pavoretti'nin öğrencisi olan ve müzik dünyamızda Türk Pavoretti olarak anılan Hakan Aysev, 19 Eylül Cumartesi akşamı Girne Bahçe Restoran'da sevenleriyle buluşacak. Napolitenler ve aryaların yanı sıra en güzel Türkçe aşk şarkılarından oluşan repertuarıyla performans sunacak olan Hakan Aysev'in programı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun koşullarda gerçekleştirilecek. Best Western Premier Karşıyaka Otel'in açık hava bölümünde yapılacak olan konserde pandemi önlemleri gereği sınırlı sayıda misafir kabul edilecek.

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