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Yeni hedefi ülkemizi dünyaya duyurmak

Yeni hedefi ülkemizi dünyaya duyurmak
Giriş Tarihi: 18.9.2020

'BENİMLE Dans Eder misin' programı ve 2007'deki 'Popstar' yarışmasıyla adından söz ettiren Yusuf Gültekin, geçen zaman içinde yazdığı söz ve bestelerle müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı. 2017'de "Meşgul" adlı single çalışmasıyla beğeni toplayan şarkıcı hız kesmiyor. Halen söz ve beste yapmaya devam ettiğini söyleyen Gültekin, "Ülkemi dünyadaki geniş kitlelere duyurmak için Hollanda ve İngiltere bağlantılı sürpriz çalışmalara imza atacağım" dedi.

ERCAN AKGÜN

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