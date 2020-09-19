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Haberler Sarmaşık Eda’yı kızdıran soru

Eda’yı kızdıran soru

Eda’yı kızdıran soru
Giriş Tarihi: 19.9.2020

GÜZEL oyuncu Eda Ece, önceki akşam Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Gazetecileri bir anda karşısında görünce selam veren oyuncu, kendisine yöneltilen ilk soruda sinirlendi. Kavgalı ayrıldığı sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ilgili soruya öfkelenen Ece, gazetecileri ardında bırakarak yürüyüşüne devam etti.

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